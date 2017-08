Arnhemse ondernemers kiezen voor Kwalitaria Délifrance

ARNHEM – Bektas Guneyli en Aytekin Duman hebben dinsdag Kwalitaria Délifrance Luciano in winkelcentrum Presikhaaf geopend. De ondernemers zijn al een bekend gezicht in het winkelcentrum. Jarenlang hebben zij met veel plezier een lunchroom gerund. Nu zijn ze verhuisd naar een mooi nieuw pand en kiezen ze voor Kwalitaria en Délifrance. Zo kunnen ze gasten van nog meer lekkere gerechten voorzien. Zaterdag 26 augustus is er een feestelijke opening met leuke aanbiedingen.

Voor elk wat wils