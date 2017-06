Maatwerktraject 3D printen start begin september

Arnhem - 3D Ambacht verzorgt voor mensen met autisme maatwerktrajecten op het vakgebied van 3D printen. In een inspirerende werk- en leeromgeving leren de deelnemers vakinhoudelijk alles over ontwerpen, scannen en printen in 3D. Ook leren zij hun kwaliteiten te ontdekken en krijgen onder begeleiding de kans om zich verder te ontwikkelen, gericht op het verkrijgen van een betaalde baan. In 2016 hebben 12 personen het traject afgerond. 75% van hen is aan het werk. Momenteel volgen 11 deelnemers het traject.

Maatwerktraject

Mensen die ten gevolge van autisme moeite hebben om aan het werk te komen kunnen bij 3D Ambacht diverse modules volgen die ontwikkeld zijn op het vlak van digitale fabricage. In overleg wordt een selectie gemaakt uit de beschikbaren modules. De deelnemer volgt de module op zijn/haar eigen tempo en wordt daarbij begeleid door deskundige docenten. 3D Ambacht is door het UWV en gemeenten (o.a. via activerend werk) erkend.

Aanmelden

Via de website www.3dambacht.nl kunt u zich vrijblijvend aanmelden voor een kennismakingsgesprek. Op deze site is ook meer informatie over 3D Ambacht te vinden.

3D Ambacht is gevestigd aan de Looierstraat 33 in Arnhem.