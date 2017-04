Ecowijk De Kiem start verkoop woningen

Arnhem - Zaterdag 22 april start de verkoop van 61 woningen in de Arnhemse ecowijk De Kiem. Bijna een jaar geleden zijn 10 bouwteams in co-creatie gestart met de vormgeving van deze duurzame buurt. Vijf teams hebben hun ontwerp financieel levensvatbaar kunnen maken. De bewoner wordt betrokken bij ontwerp en inrichting van zijn energieneutrale woning én de inrichting van de wijk. De verkoop start op de ecologische materialenbeurs die De Kiem's initiator DNA in de Bouw ter gelegenheid van dit feestelijke moment organiseert.

Op zaterdag 22 april wordt grote belangstelling verwacht voor de start van de verkoop in MFC Omnibus, Pallas Atheneplein 2 in Arnhem, tussen 13 en 17 uur. Want voor alle woningen was al veel interesse van potentiële bewoners op 2 informatieavonden in het najaar van 2016. Wie in Arnhem wil wonen in een huis dat zijn eigen energie opwekt, in een autoluwe wijk met veel groen en met gemeenschappelijke tuinen kan op 22 april zijn nieuwe woning uitzoeken en intekenen.

In totaal worden 61 woningen gebouwd: De Ideale Woning, Flexus, E+ Wonen, Bo Gro en het Rode Trap Huis. Van deze laatste woning wordt er slechts één gebouwd waar het (particuliere) bouwteam zelf gaat wonen. De woningen zijn 11 meer dan de aanvankelijk 50 geplande. De Kiem betekent een flinke impuls voor energieneutraal wonen in Arnhem.

Ecologische materialenbeurs

Ter gelegenheid van de start van de verkoop zijn in MFC Omnibus ook ecologische bouwmaterialen te zien en producten die aansluiten bij een ecologische levensstijl. Diverse leveranciers zijn aanwezig om bezoekers te informeren over producten die hun woning duurzaam maken. Voor wie duurzaam wil wonen maar niet in De Kiem, is de beurs ook interessant.

Standruimte kost 75 euro ex btw en is voor DNA-leden gratis. Neem contact op met Saskia de Jong van DNA, sdejong@dejongev.nl.

Over DNA in de Bouw

Ecowijk De Kiem maakt deel uit van de in Schuytgraaf gelegen Locatie 3.0. De buurt wordt ontwikkeld door kleine bouwpartijen die in teamverband collectief samenwerken. Elke groep bestaat uit gespecialiseerde, vaak regionaal werkende bedrijven die duurzaam bouwen. Binnen ieder team is tenminste een daarvan lid van vereniging De Nieuwe Aanpak (DNA) in de Bouw. DNA in de Bouw wil duurzaam, gezond en energie-efficiënt (ver)bouwen versnellen en werkte eerder met de gemeente Arnhem samen in een EU-project, om energieneutraal bouwen in de regio te stimuleren. Met projecten en kennisontwikkkeling wakkert DNA innovatie in de bouw- en installatiesector aan.