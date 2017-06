Open Dag Scouting OPV-Schoonoord

Op zaterdag 20 mei houdt Scouting OPV-Schoonoord uit Oosterbeek een open dag. Er worden verschillende leuke activiteiten georganiseerd.

OOSTERBEEK - Altijd al willen ervaren wat de ruim 130 jeugdleden van Scouting OPV-Schoonoord uit Oosterbeek elke zaterdag doen? Komende zaterdag ben je 's morgens van harte welkom om je te laten uitdagen. In de Oosterbeekse bossen laten we je het spel van Scouting ervaren met leuke en uitdagende activiteiten.

Van te voren opgeven is niet nodig: kom gewoon langs. Ben je tussen de 5 en 77 jaar oud? Dan mag je van 10.00 uur tot en met 12.00 uur meedoen met de open dag. De open dag wordt gehouden in het clubgebouw Trappershorst aan de Sportlaan 2 in Oosterbeek (Bilderberg).Meer informatie is te vinden op www.opv-schoonoord.nl