ALC ondersteund modelbouwdagen Elst

Arnhem - Afgelopen weekend organiseerde Hobma modelbouw de bekende twee- jaarlijkse modelbouwdagen. Nagenoeg alles dat rijdt vaart en vliegt was radiografisch in miniatuur te bewonderen. Van vrachtwagen tot speedboot, van monstertruck tot modelzwever.

Lokale verenigingen ondersteunden deze dagen met verschillende demonstraties. Voor het vliegen hadden de Bemmelse modelvliegvereniging en de Arnhemse Luchtvaart Club zich bereid verklaard om de verschillende demo's te vliegen.

Helikopters, houtbouw zweefmodellen, jets, motorvliegtuigen en elektro zwevers waren allemaal te zien in een statische show. De meeste van deze modellen werden ook in een luchtshow gepresenteerd. Er werd afgewisseld met de diverse modellen om de af en aan reizende bezoekers een breed beeld te geven van wat er mogelijk is met radiografische vliegtuigen.

Gezien het regelmatige applaus werd ondanks de hitte de inspanning duidelijk op prijs gesteld door het toegestroomde publiek. Er werd veel interesse getoond en vragen gesteld. Doordat het niet mogelijk was alle vragen te beantwoorden werd men er op gewezen dat via de website www.arnhemseluchtvaartclub.nl ook in de toekomst informatie ingewonnen kan worden.