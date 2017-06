Nieuwe muziekopleidingen in voorbereiding

Arnhem - Nu de vakantieperiode er voor de meesten onder ons aanbreekt zijn de majorette- en muziekverenigingen van druk doende met voorbereiden van nieuwe opleidingen van majorettes en muzikanten voor een van hun groepen, orkesten of ensembles. Nieuw uit te voeren werken en shows worden voor een jaarlijks nieuw programma geselecteerd om vervolgens ingestudeerd te worden.

Ook het repertoire wordt aangepast en nieuw ingestudeerde uitvoeringen worden opgenomen in tijdens optredens uit te voeren programma’s.

Indien u als lezer belangstelling heeft voor deelname aan een muziekvereniging is juist nu het moment ideaal de komende tijd de knoop door te hakken en u definitief aan te melden bij een muziekvereniging in Arnhem. In iedere wijk is wel een of meer muziekverenigingen actief. Repeteerlocaties, deelnameregels, repertoire en eventueel instrumentarium zijn vooraf in te zien via onder meer de websites van de muziekverenigingen. Een ruim inzicht hierin kan worden verkregen via www.arnhemsemuziekfederatie.nl waar de via links alle aangesloten verenigingen te benaderen zijn. Het muziekinstrumentarium loopt overigens uiteen van slag-/samba-instrument als trom, tenortrom of lyra tot blaasinstrument als trompet, bugel of klarinet, accordeon, enzovoorts. Ook een muziekvereniging te paard is de gemeente Arnhem rijk!

Ook voor hen die op basis van muziek willen bewegen zijn mogelijkheden in Arnhem. Bij de A.F.v.M. is namelijk ook een majoretteverenigingen aangesloten, die u desgewenst nadere informaties wil geven over de mogelijkheden voor u of uw dochter/zoon. Nadere gegevens van ook deze vereniging treft u aan op de A.F.v.M.-website.

Mogelijkheden te over dus. Heeft u nog vragen of wilt u gewoon vooraf al meer weten? Neem hiervoor via telefoon of email contact op met de secretaris van de Arnhemsche Federatie van Muziekgezelschappen of met de secretaris van de door u geselecteerde vereniging. Ook kan vrijblijvend –bij voorkeur op afspraak- een repetitie van een vereniging worden bezocht. Raadpleeg ook voor nadere gegevens de website van de Arnhemsche Federatie van Muziekgezelschappen via www.arnhemsemuziekfederatie.nl en zet uw plannen nu om in daadwerkelijke actie. Dus meldt u aan! Ook u bent welkom in onze muzikale gelederen.