Watermuseum gaat aan de slag met schudbollen en shampoo

ARNHEM - Tijdens de kerstvakantie (24 december 2016 t/m 8 januari 2017, m.u.v. 25 december en 1 januari) is er in het Nederlands Watermuseum in Arnhem een echt winterse kinderactiviteit te doen: 'Maak je eigen schudbol'.

Als ware kunstenaars maken kinderen, tussen zes en twaalf jaar oud, een schudbol in het Waterlab. Een schudbol is een potje met een figuurtje in water en als je schudt, dan sneeuwt het. Natuurlijk mag de schudbol mee naar huis genomen worden.

Inloop

De activiteit vindt dagelijks plaats tussen 11.15 uur en 16.00 uur (24 en 31 december tot 15.30 uur). Het is een inloopactiviteit en duurt ongeveer 20 minuten. Kinderen jonger dan 10 jaar wordt aangeraden een begeleider mee te nemen om te helpen. De activiteit kost 1,50 euro plus de entree van het museum.

Uiteraard kun je tijdens de kerstvakantie ook de Shampoofabriek bezoeken. Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar is het mogelijk om helemaal zelf shampoo te maken, om vervolgens mee naar huis te nemen. De shampoofabriek is elke dag open van 11.15 tot 16.00 uur (24 en 31 december tot 15.30 uur) en kost 1,50 euro plus een geldig entreebewijs.

Watermuseum

Het Nederlands Watermuseum is een doe-museum over alle aspecten van zoetwater in het dagelijks leven. Het is tijdens de schoolvakanties alle dagen geopend van 11.00 uur tot 17.00 uur en is te vinden aan de Zijpendaalseweg 26-28 te Arnhem.

Meer informatie over het museum en een uitgebreide routebeschrijving is te vinden op www.watermuseum.nl.