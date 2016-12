restaurant de watermolen in velp opnieuw in michelingids

VELP - Maandag 12 december kwam de Michelingids 2017 uit. Restaurant De Watermolen uit Velp krijgt voor het tweede opvolgende jaar een vermelding in deze gids.

De Watermolen viert dit jaar heel succesvol haar 50-jarig jubileum met naast deze erkenning diverse andere eervolle vermeldingen. Zo behaalde De Watermolen in de zomer editie van de restaurantweek de nummer 1 positie in Gelderland en nummer 5 positie nationaal.

Daarnaast ontving De Watermolen ook dit jaar de vermeldingen Iens/Tripadvisor Topper en Couvert Hotspot .

Volgens de eigenaren Raymond en Lisanne Kluit laten deze erkenningen zien dat hun bedrijf zowel door gasten als door experts hoog gewaardeerd wordt.

De Watermolen viert haar 50-jarig jubileum en is al jarenlang een bekend restaurant in de regio voor diner. Nieuw is dat het restaurant sinds kort ook geopend is voor lunch.