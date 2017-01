UCI BMX Supercross World Cup nog vier jaar naar Papendal

Arnhem - Sportcentrum Papendal organiseert ook de komende vier jaar de UCI BMX Supercross World Cup. Tot en met de Olympische Spelen van Tokio in 2020 is Arnhem hiermee verzekerd van de organisatie van deze spectaculaire en snelgroeiende sport. Dit jaar maakt de World Cup deel uit van een driedaags Festivalweekend op Papendal, met naast de BMX-ers ook een fietstoertocht en een heus muziek- en foodtruckfestival.

Olympische medaillewinnaars Jelle van Gorkom en Laura Smulders en publiekslievelingen zoals wereldkampioen Niek Kimmann en Twan van Gendt gaan op eigen bodem de strijd aan met buitenlandse wereldtoppers. De UCI BMX Supercross World Cup wordt op zaterdag 6 én zondag 7 mei 2017 alweer voor de zevende keer gehouden op Papendal. Nieuw is dat er nu op beide dagen een World Cup ronde is.

Jochem Schellens, directeur van Papendal is verguld met de toekenning door de UCI van opnieuw vier jaar BMX: "Het is een geweldige erkenning voor Papendal en de inspanningen die wij hier doen voor en met de BMX. We zijn trots, en dat gaan we laten zien ook. In mei nemen we voor het eerst de regie van de World Cup helemaal zelf in handen, waarbij we er zelfs een heel lang en gezellig Festivalweekend van gaan maken. Naast de BMX-topsport organiseren we in samenwerking met de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) een Fietstoertocht door provincie Gelderland: over de Veluwe, door de Betuwe en het Rivierengebied. Het evenement wordt helemaal compleet door Studio Sonsbeek met een Muziek- en Foodtruckfestival. Om het geheel een unieke beleving te laten zijn starten we al op vrijdag. Die dag hebben we de BMX Talenten Cup Papendal toegevoegd aan het programma. En dat allemaal op Papendal."

De kaartverkoop voor dit topevenement, dat wederom ondersteund wordt door provincie Gelderland en gemeente Arnhem, start op woensdag 1 februari 2017.

Alle informatie vindt op: http://bmxpapendal.nl/