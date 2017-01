Spetterende afsluiting van 2016 voor meisjes junioren 1 van EZ&PC

Arnhem/Elst – Terwijl het jaar 2016 eigenlijk al was afgesloten kwamen Bridget Vermeer en Danee Sandifort voor EZ&PC op de voorlaatste dag van het jaar in Veenendaal nog aan de start voor de 400M vrije slag. Zoals we inmiddels gewend zijn was het weer waar vuurwerk dat deze meisjes lieten zien!

Bridget kwam tot een waanzinnig knappe tijd van 5.10.52, waarmee ze de clubrecords op de 400M vrije slag in alle leeftijdscategorieën op haar naam wist te zetten en een dag na de uitreiking van de clubrecord-certificaten al een heel mooi begin maakte met de stapel voor de tweede helft van het seizoen!

Danee zwom eveneens een prachtige race en verbaasde vooral zichzelf door te finishen in een mega PR van 5.37.86, waarmee ze na een jaar met veel pech-momenten liet zien dat ze weer helemaal terug is. Zelfs haar tussentijd op de 200M was goed voor een nieuw PR en haar 400M-tijd wist ze maar liefst met bijna 23 seconden te verbeteren!

Wanneer we ons realiseren dat beide meisjes met deze tijden op de 400M vrije slag behoren tot de 25 snelste junioren 1 van Nederland kunnen we alleen maar ontzettend trots zijn!

Samen met Eline Baas, Jill Wind, Lisa Bakarbessy, Sanne Landman en Ymke Vermeulen nemen Bridget en Danee begin januari deel aan de Gelderse Kampioenschappen Korte Baan in Doetinchem, terwijl Bridget de eer van EZ&PC later in januari hoog gaat houden tijdens de NJJK Korte Baan in Eindhoven.