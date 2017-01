Bram Som opent nieuwe beweegroutes Park Sonsbeek

Arnhem - Op zondagmorgen 8 januari opent Bram Som – Europees Kampioen 800 meter in 2006 - de nieuwe beweegroutes in Park Sonsbeek. Som zal samen met de Arnhemse wethouder Gerrie Elfrink het startsein geven voor de 1e editie van Parklopen in 2017.

De opening van de routes is de laatste stap om Arnhemmers meer en vaker in beweging te brengen in Park Sonsbeek. Onder de vlag van Parklopen zijn er in 2016 routes gerealiseerd, is er een maandelijks laagdrempelige Parkloop op de eerste zondag van de maand en is er actieve online (Facebook) community actief. Bij Parklopen hebben hardloopclub DE LOPER, de Atletiekunie, de gemeente Arnhem, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en het Watermuseum de krachten gebundeld. In 2016 namen meer dan 1100 deelnemers deel aan één van de edities van Parklopen.

Routes voor iedereen

Park Sonsbeek is sinds december drie beweegroutes van 3, 2 en 1 km rijker. De routes starten en finishen allemaal bij de brug over de St. Jansbeek in de buurt van het Watermuseum. Doordat het rondes zijn, is er voor iedereen een route naar keuze. Wandelaars en beginnende sporters kiezen voor één ronde, terwijl gevorderde sporters routes combineren om zo een afstand naar keuze te lopen. Voor de liefhebbers van intervaltrainingen staan tussen de 2de en 3de kilometer ook de honderd meter punten aangegeven.

Som de snelste haas ter wereld

Bram Som is als Europees Kampioen 800 meter in 2006 en als 2-voudig Olympiër nog steeds volop actief in de atletieksport. Hij is coach van de olympisch kampioene 1500 meter Keniaanse atlete Faith Kipyegon. Som begeleidde tevens tot 2016 de talenten van Ajax als performance coach. Daarnaast geniet hij bekendheid als snelste haas ter wereld. Als tempomaker loodst Som vele topatleten op de middellange afstand naar recordtijden tijdens de Diamond League wedstrijden.

De inmiddels in Oosterbeek woonachtige Som is zelf ook nog af en toe in Park Sonsbeek voor een training te vinden. In de populaire hardloopapp Strava is hij zelfs lijstaanvoerder op een aantal segmenten in het Park. Daarnaast stond hij in 2016 samen met z’n kinderen aan de start van een editie van Parklopen.

Goed voornemens waarmaken

Meer sporten en bewegen scoort altijd hoog als goed voornemen. Parklopen wil een stimulans zijn voor de inwoners van Arnhem om daadwerkelijk werk te maken van die goede voornemens.. Bij de maandelijkse Parklopen lopen de volwassenen een ronde van 3km en voor de kinderen is er een ronde van 1km. Deelname is gratis. Wil je deelnemen aan de eerste Parkloop van 2017 op zondag 8 januari? Meld je dan even aan via www.parklopen.nl/parksonsbeek/doe-mee. Er is plaats voor maximaal 150 deelnemers op de 3km en 50 op de 1km, waarbij geldt vol is vol. Kijk voor meer informatie op www.parklopen.nl/parksonsbeek