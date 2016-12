Airsoft Center Westervoort houdt crowdfundactie

WESTERVOORT - Airsoft Center Westervoort wil uitbreiden en houdt daarvoor een crowdfundactie. Het bedrijf verkoopt replica's, kleding en andere materialen die nodig zijn voor de in Nederland populaire airsoft sport.

Extra financiering is nodig voor onder meer de uitbreiding van het assortiment en het aanschaffen van een compressor, draaibank, freesbank en precisiegereedschappen voor de werkplaats.

Airsoft is een combatsimulatiesport waarbij teams het tegen elkaar opnemen om missies te volbrengen. Bij airsoft wordt gebruik gemaakt van exacte replica's van bestaande wapens, die biologisch afbreekbare balletjes af vuren.

Het is een sport die zo realistisch mogelijk gespeeld wordt. Veel teams proberen die mate van realiteit onder andere uit te drukken in hun uitrusting. Zo zijn er teams die bijvoorbeeld het Korps Mariniers of de US Navy SEALs nabootsen. Sinds airsoft in 2013 door het Ministerie van Veiligheid en Justitie officieel erkend.

Airsoft Center werkt nauw samen met diverse airsoft evenementenbureaus. Hierbij worden onder andere trainingen verzorgd aan verschillende special forces eenheden binnen defensie, KMar en DSI.

Mensen die willen bijdragen aan de crowdfundactie kunnen hiervoor terecht op www.crowdfundingalliantie.nl.