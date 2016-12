13-jarige Arnhemse karter Georgina Driessen pakt vice-kampioenschap

EINDHOVEN - Ze was het afgelopen seizoen het enige meisje in de klasse en klopte iedereen op één jongen na. Georgina Driessen is het bewijs van girl power. De 13-jarige Arnhemse werd bij Indoor Karting Hezemans in Eindhoven gehuldigd voor haar vice-kampioenschap in de KNAF Cup van het GK4-kampioenschap én voor haar titel van beste rookie.

Knap. Zo mag je het vice-kampioenschap van Georgina gerust noemen. Want vice-kampioen worden is op zich al knap natuurlijk, maar om dat te doen in een door jongens en mannen gedomineerde racewereld maakt haar prestatie misschien wel extra bijzonder. Wat het nog specialer maakt, is dat het pas haar derde seizoen in de kartsport was.

Het was dan ook een glunderende Georgina die de bekers in ontvangst nam tijdens de huldiging bij Hezemans uit handen van de organisatie van het Nederlandse GK4-kampioenschap. Terugblikkend was ze wel een beetje verbaasd dat ze vicekampioen is geworden. "Het was mijn eerste seizoen in een tweetaktkart", zei de frêle Gelderse met een glimlach op haar gezicht. "Toen ik tijdens de eerste training in dat ding stapte ging die zoveel sneller dan mijn Honda Cadet-kart van het jaar ervoor dat ik verwachtte dat het wel even zou duren voordat ik aan de snelheid zou zijn gewend."

Uiteindelijk trainde ze een aantal keer voordat ze aan haar eerste wedstrijd begon. En dat was tot haar verbazing genoeg om met een goed en zelfverzekerd gevoel aan de start te kunnen staan. "Ik was er toen al aan gewend. Toch was ik best wel zenuwachtig. Ik was benieuwd naar waar ik stond tussen de rest." Bij de beste van het veld, zo bleek al gauw. "En in de loop van het seizoen ben ik steeds beter gaan rijden."

Haar hoogtepunt kwam tijdens de races op het kartcircuit van Spa-Francorchamps in België. Daar werd ze algemeen eerste nadat ze in de races de respectievelijk tweede, tweede en eerste plaats had opgeëist. Natuurlijk bewaart ze aan die racewinst zoete herinneringen. Georgina: "Die begon droog, maar halverwege begon het heel hard te regenen. Ik reed rustig door terwijl heel veel anderen van de baan gleden."

Dat ze in de regen sterk voor de dag kwam, was op zich niet zo'n verrassing, want tijdens de kwalificatie, die ook al in de regen was gehouden, had ze doodleuk de eerste tijd gereden. Het enige meisje van het veld had dus tot tweemaal toe de jongens geklopt. Zelf doet ze er niet moeilijk over. "Ik ben er intussen wel aan gewend dat ik het enige meisje ben. De jongens gaan ook heel normaal met me om."

Als ze wordt gevraagd uit te leggen wat haar het afgelopen seizoen zo sterk heeft gemaakt, noemt ze het goed leren rijden in een snellere kart ("Dat heeft met het inschatten van de snelheid te maken") en het rijden met regenbanden, dat ze dit jaar voor het eerst moest. Maar misschien is hetgeen wat daaronder valt wel het belangrijkste voor elke (top)coureur: die is in staat zich heel snel aan te passen aan nieuwe omstandigheden.

Georgina heeft het afgelopen seizoen dubbel en dwars bewezen dat ze dat goed kan. Dat biedt perspectief voor komend jaar als ze wéér een stapje hogerop gaat, naar de 125cc automaat junior-klasse. Dat gaat ze doen in een Sodi-kart na met heel veel plezier en succes te hebben gereden in een Maranello-exemplaar. "Ik heb altijd een superframe gehad van Toon van Rosendaal van TR Karting. Hij heeft me altijd perfect geholpen, maar voor deze klasse moest ik overstappen", legt ze uit. "Dat heeft puur met het motorische gedeelte te maken."

Voor Georgina wordt 2017 dus weer een jaar van wennen aan een nog hogere snelheid én een nieuwe kart. Maar inmiddels weet ze dat ze goed met veranderingen moet kunnen omgaan. "Ik heb daar echt heel veel zin in. Ik ga flink trainen." Haar toekomst heeft ze al uitgestippeld. "Over een paar jaar lijkt het me leuk om in een schakelkart te racen!"

Georgina Driessen bedankt Toon van Rosendaal en zijn TR Racing voor de sublieme ondersteuning en het succesvolle jaar dat ze bij het team heeft gehad. Verder bedankt ze haar opa Jan Driessen, haar trouwste supporter, haar ouders, de sponsoren en D&K Dakreparatiebedrijf Arnhem.