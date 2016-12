Meiden ESA Rijkerswoerd scoren drieklapper

ARNHEM - Een unieke prestatie van voetbalclub ESA Rijkerswoerd. Maar liefst drie meisjesteams zijn vol overtuiging herfstkampioen geworden en promoveren naar de 1e klasse.

In drie verschillende leeftijdsklassen binnen de voetbaldivisie voor de meisjes, heeft ESA zich flink op de kaart gezet. De meisjes tot een leeftijd van 13 jaar, tot 15 jaar en tot 17 jaar zijn alle drie ongeslagen kampioen geworden. Dit is nog niet eerder gebeurd in de clubgeschiedenis en werd in de maand december uitbundig gevierd.

Meisjesvoetbal is een van de snelst groeiende sporten in Nederland. Waar de landelijke inschrijvingen voor het jongensvoetbal afnemen, stijgt het aantal meisjes dan kiest voor voetbal met flinke sprongen. ESA Rijkerswoerd werkt hard gewerkt aan het verder professionaliseren van de meisjesdivisie, en heeft ambitie om ook volgend jaar flink te groeien.

“De resultaten van de huidige meisjesteams gaan hier zeker bij helpen”, aldus Michel Blom, Coördinator Dames- en Meisjesvoetbal binnen ESA Rijkerswoerd. “Het is een unieke prestatie, maar ook een verdiend resultaat. De meiden hebben er keihard voor gewerkt, en dat wordt nu beloont. Het is fantastisch om te zien met hoeveel plezier de meiden ervoor gaan”, aldus Blom die dit jaar is gestart in zijn rol bij de club.

Mocht je het leuk vinden om je aan te melden als nieuwe speelster? Of wil je misschien een keer vrijblijvend meetrainen? ESA Rijkerswoerd biedt volop mogelijkheden. Je kan hiervoor een e-mail sturen aan dames-meisjes@esa-rijkerswoerd.nl.