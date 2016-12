Parklopen start in Park Lingezegen

ARNHEM - Zondag 15 januari 2017 vindt in Park Lingezegen de eerste editie plaats van Parklopen, een nieuwe manier om samen te wandelen of hard te lopen over een afstand van 3 kilometer, waarbij plezier voorop gaat.

Voor de jeugd is er een route van 1 kilometer.

Tussen Arnhem en Nijmegen ligt een prachtig nieuw landschapspark: Park Lingezegen. Voor wandelaars, Nordic walkers en hardlopers een uitdagend en plezierig trainingsgebied.

Vanaf 15 januari 2017 siert een bonte stoet regelmatig deelgebied De Park, tussen Arnhem-Schuytgraaf en Elst, op zondagmorgen. Op iedere 3e zondag van de maand wordt er om 09.30 uur een Parkloop gehouden.

Start en finish zijn bij Landerij De Park. Deelname is gratis voor iedereen.

Kidsloop

Bij elke Parkloop is er ook een Kids Parkloop van 1 km. Daarmee bieden we ook voor de allerkleinsten een leuke ronde. Ouders zijn natuurlijk van harte welkom om mee te rennen, joggen of wandelen. De start van de Kids Parkloop is exact 3 minuten later dan de start van de 3 km Parkloop.

Samen bewegen

Iedereen loopt een ronde van 3 km of voor de allerjongste 1 km. Snel of langzaam, maakt niet uit. Wereldtopper of wandelaar, je bent van harte welkom. Samen lopen is veel leuker.

Voor meer informatie en gratis inschrijven, ga naar www.parklopen.nl.