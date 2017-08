Windmill Cup 2017

Velp - Zaterdag 22 juli zijn de finales bij de Windmill Cup in Velp. Bij het internationale tennistoernooi voor de beste jeugd ter wereld zijn afgelopen week veel spannende wedstrijden gespeeld.

Voor de Nederlandse deelnemers is het niveau nog net iets te hoog; Bente Spee, de laatste landgenote in het toernooi, verloor vandaag in de halve finale zowel het enkel- als het dubbelspel kansloos met 6-0 en 6-1. In de finale trappen de meisjes af om 10 uur. De Australische Annerly Poulos neemt het op tegen Priska Madelyn Nugroho uit Indonesië. Na deze wedstrijd volgt de finale bij de jongens. Daar speelt de Braziliaan Pedro Boscardin Dias tegen Alvaro Guillen Mezo uit Ecuador. Er worden ook dubbels en wedstrijden van rolstoeltennissers gespeeld.

Het centrecourt is opgebouwd, het weer wordt fantastisch en de spelers zijn er klaar voor. Vanaf 9 uur worden de eerste finales gespeeld. De toegang tot de wedstrijden van de Windmill Cup bij Tennisvereniging Beekhuizen is gratis. Kom ook genieten van tennis op het allerhoogste niveau.

Informatie:

De Windmill Cup wordt voor de 27ste keer georganiseerd in Nederland en voor de 7e keer in Velp. Het is een Tennis Europe Junior Tour in de eerste categorie en hoort ook bij een jeugd- grandslam van de Young Stars, met toernooien in Parijs, Velp, Nantes, Köln/Düren en Hasselt.

Aan het toernooi doen meer dan 200 spelers mee uit meer dan 60 verschillende landen. De talenten van de ITF uit Zuid-Amerika, Afrika, Azië, Australië en Nieuw-Zeeland en veel Europese landen strijden om punten voor de internationale ranglijst.