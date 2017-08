Maak kennis met het nieuwe trimparcours op de Rijkerswoerdse plassen

Arnhem - Recent is op het recreatiegebied De Rijkerswoerdse Plassen, geheel in retro stijl, een nieuwe trimbaan aangelegd. Uit®waarde maakt zich sterk voor het promoten van sporten in de buitenlucht en heeft daarom deze trimbaan gerealiseerd. Aan de Kerkstraat in Elst, op het recreatiegebied De Rijkerswoerdse Plassen, ligt het startelement van de trimbaan.



De trimbaan is een rondgaand parcours van enkele kilometers rondom de kleine plas. De trimbaan kent twee oefenprogramma's. Voor getrainden en beginners. Beginners doen de oefeningen dan minder vaak.



Op het gebied zijn 17 stations geplaatst. Bij de stations zijn borden geplaatst met daarop de werking van het toestel. Het trimparcours is gratis toegankelijk.



Meer informatie over de sportmogelijkheden op de recreatiegebieden van Uit®waarde, kijk op uiterwaarde.nl