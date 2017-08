Nieuw familie evenement: XRACE!

Arnhem - Misschien heb je het op Facebook al voorbij zien komen. Na de zomer komt er een heel tof familie evenement naar Nederland: XRACE. Samen met je kind (6-14 jaar) leg je een parcours van 4 km af waarbij 10 toffe opdrachten worden uitgevoerd. Het is een wedstrijd, maar meedoen is belangrijker dan winnen. Alles is er op gericht om samen met je kind de uitdaging aan te gaan en een fantastische dag te hebben.

Je vormt daarom samen met je kind een team. XRACE is een kleinschalig intiem familie evenement en komt oorspronkelijk uit Nieuw-Zeeland en is inmiddels uitgegroeid tot een evenement dat ook in Australie, Canada en Engeland wordt gehouden. Dit jaar kan je ook in Nederland meedoen! Namelijk op 2 september bij de Rijkerswoerdse Plassen in Arnhem. Voor meer informatie ga naar www.xracenl.nl en like de facebookpagina XRACE Nederland. Zien we jou bij XRACE na de zomervakantie?