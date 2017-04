Trotse Guram Kashia neemt speciale bekerposter in ontvangst

Arnhem - Als eerste ontving Guram Kashia donderdag uit handen van Vitesse supporters de poster "Heel Arnhem naar de Kuip".

Guram gaf aan troste te zijn dat zijn afbeelding straks op veel plekken in Arnhem te zien zal zijn. Doel van de posteractie is te laten zijn dat we trots zijn op onze club en onze stad. Vanaf zaterdag is de poster voor supporters gratis af te halen bij alle Primera vestigingen in Arnhem, Huissen en Duiven. We roepen supporters op de poster zichtbaar achter het raam te hangen, thuis, op school en op het werk en als een ware olievlek door de stad te verspreiden. Het delen van de poster via sociale media kan natuurlijk ook.