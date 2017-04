Supporters Vitesse tellen af naar bekerfinale

Arnhem - Met een levensgroot billboard wordt er vanaf a.s. zaterdag afgeteld naar de bekerfinale van Vitesse in de Kuip. Het billboard is vanaf morgen te bewonderen langs de oprit van de John Frostbrug. De afbeelding is ontworpen door een groepje fanatieke Vitesse supporters met als doel de bekersfeer in de stad te vergroten.