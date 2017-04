Zilver op Masters Bremen voor Victor van Gerven

Arnhem - Bushi Arnhem nam zaterdag 25 februari met 5 judoka's deel aan twee internationale judotoernooien in Duitsland. De dames onder 18 jaar: Amber van Workum en Noer Zouaidia, namen deel aan de Thuringen Bokal. De heren onder 18 jaar: David Beijnhem, Daan Scheers en Victor van Gerven namen deel aan de Masters Bremen.



Het is een mooie ontwikkeling dat judoka's van de wedstrijdselectie van Bushi Arnhem nu ook internationaal bij de jeugd onder 18 jaar mee kunnen doen. Op deze toernooien is het niveau van alle deelnemers hoog.



Victor van Gerven (-50 kg) liet in Bremen opnieuw zien dat hij zich internationaal kan meten met de allerbesten. In zijn gewichtsklasse (-50 kg) hadden zich 42 deelnemers ingeschreven uit 12 verschillende landen. Victor won eerst van een Let en nadien van een Duitser en een Fransman. In de halve finale versloeg hij de Braziliaan Oliveira. In de finale moest Victor met meerdere wazari's tegen zijn meerdere erkennen in de Fransman Maxime Sonilhac.



Victor van Gerven behaalde de afgelopen twee maanden op drie achtereenvolgende internationale judotoernooien het podium: Spanje: brons, Kroatië: zilver, en nu in Duitsland: opnieuw zilver. Victor van Gerven stijgt met stip op de worldrankinglist.



