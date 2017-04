Feestelijke aftrap samenwerking Presikhaaf Schoolmeubelen en Schooljudo 

Arnhem - Van 24 t/m 28 januari trokken Schooljudo en Presikhaaf Schoolmeubelen samen veel aandacht op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling. De grootste vakbeurs voor het onderwijs in de Benelux. De aftrap van een mooie samenwerking, die vandaag officieel en feestelijk beklonken wordt. Ruben Houkes, Olympisch medaillewinnaar en initiatiefnemer van Schooljudo stapt met de medewerkers van Presikhaaf Schoolmeubelen de 'tatami' op om ze de fijne kneepjes van het vak te leren.



Schooljudo is een snelgroeiende organisatie. Door judo in te zetten als middel wordt er in zes weken spelenderwijs hard gewerkt aan de motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Zeven waarden staan tijdens het programma centraal: respect, samenwerken, vertrouwen, discipline, beheersing, weerbaarheid en heel veel plezier.

In schooljaar 2015/2016 was Schooljudo actief op 372 basisscholen en deden ruim 32.000 kinderen mee. Presikhaaf Schoolmeubelen maakt het mogelijk dat minstens 900 kinderen op 9 basisscholen in 2017 gratis deelnemen aan Schooljudo.



Voor Presikhaaf Schoolmeubelen past de samenwerking goed binnen de kernwaarden van de organisatie. Managing director Wim de Goei: 'Wij werken met passie en enthousiasme. Wij willen in elk opzicht maatschappelijk verantwoord ondernemen waarbij wij ons beleid baseren op de pijlers 'Duurzaam en Onderscheidend'. Wij geloven dat Schooljudo een erg waardevolle toevoeging is in de ontwikkeling van een kind en gaan daarom graag de samenwerking aan om nog meer kinderen met het programma te bereiken. '



Naast de samenwerking met Presikhaaf Schoolmeubelen heeft Schooljudo zorgverzekeraar Zilveren Kruis, IT-specialist Infotheek en logistiek dienstverlener TNT als landelijke partners aan zich verbonden.