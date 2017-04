EZ&PC presteert uitstekend tijdens Minioren en Junioren Circuit in de Koppel

Arnhem – Zaterdag 18 maart kwam EZ&PC aan de start tijdens het minioren en junioren circuit in Arnhem. Daar sneuvelden weer vele persoonlijke toptijden en clubrecords, terwijl een aantal prestaties met een medaille beloond werden.

Petje af voor Joost Vilier, Xander Willemsen, Ymke Vermeulen, Bridget Vermeer, Eline Baas, Danee Sandifort en Lisa Bakarbessy die deels voor de eerste keer de 400M wisselslag zwommen. Ymke Vermeulen won zelfs goud in een reeks clubrecords met 5.43.87, terwijl Bridget Vermeer het clubrecord meisjes 12 jaar scherper stelde in 6.10.10. Joost Vilier won brons in 5.31.68, waarmee ook hij twee clubrecords op zijn naam schreef.

Op de 50M vlinderslag was er nogmaals brons voor Joost, terwijl Sanne Landman bij de meisjes junioren goed was voor zilver, hetgeen ook gold voor Ymke op de 200M rugslag met clubrecords meisjes 14 en 15 jaar in 2.47.47. Bridget verbeterde het clubrecord bij de meisjes 12 jaar en liet 2.53.14 registreren.

Brons was er voor Maureen Vens op de 100M rugslag, voor Marijn Baas op de 200M vrije slag en voor Alexander Barentsen op de 100M vrije slag. De meisjes minioren 4 zwommen de 200M vrije slag en de 100M schoolslag en kwamen zonder uitzondering tot indrukwekkende verbeteringen, terwijl Robin Vermeer bovendien brons won op de 200M vrije slag.



Een spannende afsluiting was de 4 x 50M wisselslag estafette meisjes minioren 5 en later die voor Frederieke Huizing, Robin Vermeer, Maureen Vens en Inge Ruisch een mooie zilveren medaille opleverde!