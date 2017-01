PSP'92 steunt de lijst 'Lokaal in de Kamer'

Arnhem - De Pacifistisch-Socialistische Partij '92 heeft zich georiënteerd op de komende Tweede Kamerverkiezingen. Wij hebben geconstateerd dat wij niet zelfstandig als partij aan het komende verkiezingsgeweld mee willen doen. De bureaucratische kiesdrempels die de wetgever heeft opgeworpen zijn daar mede schuldig aan. Toch zijn wij van mening dat participatie aan het democratisch proces beter is dan een boycot van de democratie. Derhalve hebben wij kritisch gekeken naar de zittende partijen en de nieuwe potentiële deelnemers. Vanuit onze focus op de provinciale bestuurslaag zijn wij uitgekomen bij Lokaal in de Kamer, een samenwerkingsverband van provinciaal georiënteerden. De lijst wordt aangevoerd door het Brabantse Statenlid Jan Heijman uit Tilburg.

Namens de PSP'92 kandideren wij Ramon Barends (39, Arnhem). Ramon Barends was lijsttrekker bij de recente verkiezingen voor Provinciale Staten in de provincie Gelderland. Hij heeft ruime ervaring in de politiek en dossierkennis op vele provinciale, regionale en lokale thema's. Barends heeft van de Gelderse PSP'92 een echte Provinciale SamenwerkingsPartij gemaakt en hij zal deze kernwaarden ook in de komende verkiezingsdebatten naar buiten brengen.

Gelderland in de Kamer

De slogan die de PSP'92 gaat voeren is 'Gelderland in de Kamer'. Het geluid van de provincie mag gehoord worden in de Tweede Kamer. Door op Ramon Barends stemmen laat u zien dat u een progressief samenwerkend geluid uit Gelderland op het Haagse Binnenhof wenst.

Ondersteuningsverklaringen

Een van de hobbels die Lokaal in de Kamer nog moet nemen – zoals elke nieuwkomer - is het vergaren en inleveren van de ondersteuningsverklaringen. In Gelderland moeten 60 burgers naar hun gemeentehuis om een verklaring te ondertekenen dat zij het Lokaal in de Kamer gunnen om deel te nemen aan de verkiezingen van 15 maart. Kiezers die daartoe bereid zijn kunnen contact opnemen via gelderlandindekamer@psp92.nl.