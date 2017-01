CDA: Het Gelders Orkest moet Gelders blijven!

Arnhem - Kandidaat-Kamerlid voor het CDA Jan Hutten uit Arnhem heeft tijdens het CDA-congresweekend aandacht gevraagd voor het belang van muziek en cultuur in Oost-Nederland. Hutten: "Muziek geeft mensen de kans om elkaar te ontmoeten. Mensen genieten van de vele diverse muziekstijlen en het CDA hecht hier veel waarde aan."

Muziek brengt mensen bij elkaar via verenigingen, koren en festivals. In de dorpen en stadswijken vormt muziek zo samen met sport het cement van de samenleving. Hutten: "Dit gaat voor ons van de fanfares en muziekkorpsen, via festivals tot aan Het Gelders Orkest (HGO). Veel muzikanten van HGO zetten zich als docent lokaal weer in en zo is de cirkel rond. Deze verbondenheid door muziek willen wij als CDA behouden."