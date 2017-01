Vrienden van Meinerswijk; Winterwandeling

Arnhem - Het natuurgebied Meinerswijk ademt in de winter een heel eigen sfeer. Dit jaar was de jaarlijkse winterwandeling van de Vrienden van Meinerswijk georganiseerd op zondag 29 januari. Elk jaar heeft de wandeling een ander thema.



Dit jaar is het thema de IJssellinie, (gepresenteerd door bestuurslid dhr. Angelo Saraber) De Ijssellinie was de laatste waterlinie die Nederland heeft gekend. Aangelegd in de jaren 50, uit angst voor een aanval van de Russen.



Daarna trok men te voet Meinerswijk in, want er is nog veel te zien wat ons aan deze periode herinnert, met onderweg uitleg over de locaties van de Ijssellinie. Tussen door kon men genieten van de natuur en het wild wat je onderweg tegen kwam. Na afloop kon men bij de houtkachel weer op temperatuur komen met een kom erwtensoep bij boer Wijers aan de Meginhardweg 5.



Dit jaar weer een groot succes met veel enthousiaste deelnemers.