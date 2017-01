Velp - Afgelopen zaterdag, 28 januari, hebben de vrijwilligers van Repair Café Velp het eerste Repair Café van 2017 gedraaid in Buurthuis de Poort. Het was een erg geslaagde dag, waarbij we in de 2 uur dat we open zijn, 25 reparaties hebben mogen uitvoeren. Helaas hebben we niet alles kunnen repareren. Van de 25 reparaties hebben we 19 apparaten kunnen redden van de vuilstort, dit is een percentage van 76% aan geslaagde reparaties! Hier zijn we als team erg trots op en dit mag zeker een keer vermeld worden.



Een van de leuke momenten was toen er een vrouw langskwam met een koffiezetter van haar moeder. Haar moeder was erg gehecht aan het apparaat en vond het erg lastig om met andere apparaten te werken. Het was voor haar dus best belangrijk dat de koffiezetter het weer ging doen. Na veel tijd kwijt te zijn aan zoeken, kwam de technicus er achter waar het misschien aan kon liggen en verving het onderdeel. Bij het testen bleek het apparaat weer volledig te werken. De vrouw was erg gelukkig hiermee en vertelde dat haar moeder de volgende dag jarig was, ze zou 89 worden! Als cadeau kon ze de koffiezetter geven met een strikje erom.



Dit voorbeeld geeft aan hoe belangrijk het werk is dat ons Repair Café verricht. Ons team van vrijwilligers staat elke 4de zaterdag van de maand klaar om mensen zoals deze vrouw te helpen met het repareren van (soms dierbare) apparaten. We blijven dit met veel enthousiasme doen zolang er mensen zijn die hier behoefte aan hebben.



Het volgende Repair Café Velp zal plaatsvinden op 25 februari van 14.00 tot 16.00 uur in Buurthuis de Poort. We zijn ook te volgen op Facebook.