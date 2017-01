Zangeres Martine Fleming brengt debuutalbum uit

Westervoort - Na het uitbrengen van haar eerste nummer in mei 2015, brengt de Westervoortse Zangeres Martine Fleming nu haar eerste EP uit. Het debuutalbum komt 2 februari uit en is getiteld 'Just some thoughts'.



Martine beschrijft het album als een muzikale reis door het leven, een gevarieerd popgeheel, van ballad tot uptempo. Martine: "het zijn nummers die weergeven hoe ik in het leven sta, hoe ik kijk naar de wereld en hoe ik denk dat we de wereld samen een stukje mooier kunnen maken. Mijn gedachten dus, omgevormd tot muziek, vandaar de titel 'Just Some Thoughts."



Van niets naar een album

Vanuit de overtuiging 'waar een wil is, is een weg' besloot Martine begin 2015 om haar hart te volgen en haar droom waar te gaan maken. Dat betekende een 'switch' van een marketingcarrière naar een zangcarrière. En nu is daar haar eerste album, met allemaal zelfgeschreven nummers.

Martine: "laatst zei een vriendin van mij dat ze het zo knap vindt dat ik iets bedenk, het vervolgens gewoon uitvoer én ook nog helemaal afmaak. Zo had ik het zelf nooit bekeken, dat heb ik altijd gedaan met alles, dus dat voelt voor mij als vanzelfsprekend. Als ik iets wil dan ga ik ervoor, ook al is het voor mij onbekend terrein. Dus ja, eigenlijk is het van niets naar een album. En gelukkig heb ik altijd mensen om me heen die me daarbij verder helpen. Het mooie is dat dan ook vaak alles en iedereen precies op het juiste moment op mijn pad komen. Toeval lijkt het, al geloof ik niet in toeval".

Release-party

Op 21 april brengt Martine haar muziek live ten gehore Café De Kroeg in Arnhem. Martine: "Je kunt het zien als een soort releaseparty, maar dan op eigen manier ingevuld, onder begeleiding van Andries Geldof, een fantastische gitarist met wie ik samen speel. De insteek is een gezellige muziekavond.".

Het album van Martine is vanaf 2 februari te beluisteren via haar website www.martinefleming.nl, YouTube, Spotify en alle andere online muziekplatforms en het is te downloaden via iTunes.