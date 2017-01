De kleine walvis aangespoeld in de Monchyschool

Arnhem - Kinderen en ouders zijn woensdagmorgen verrast door een 'levende' walvis bij de ingang van de school. Verbaasde gezichten, nieuwsgierige blikken, lachende kinderen. Juf Anja is in een walvispak gekropen. Ze zit in een groot bad. Juf Iris zit ernaast bellen te blazen. Wat is hier aan de hand?