Carnavalist in hart en nieren nieuwe Prins van de On-Ganse

Arnhem - Tijdens de feestelijke Prinsekeuze afgelopen zaterdag 21 januari, zijn de nieuwe Jeugdprins en Prins van carnavalsvereniging de On-Ganse gepresenteerd.

Robert Philips zal het komende carnavalsseizoen ingaan als Prins Robert II en aan zij staan zijn stoere Adjudant Jelle en zijn beeldschone Page Esther. Robert was in 1991 al Prins van de toenmalige carnavalsvereniging De Kampstampers van Havo Mavo Presikhaaf. En inmiddels begeleid hij als senator al jaren cv De Tomaat, gelieerd aan het Thomas à Kempis waar hij als afdelingsleider werkzaam is. Hij weet als geen ander hoe het carnavalsfeest gevierd moet worden. Jeugdprins Jip I zit zelf ook op het Thomas à Kempis en kent ook het klappen van de zweep. Hij wordt bijgestaan door Jeugdpage Irene I. Samen zullen zij de jeugd voorgaan in een fantastisch carnaval.

Voor het carnaval van de On-Ganse, dat dit jaar voor het eerst in Luxor Live gevierd wordt, is de kaartverkoop al in volle gang. Nieuw dit jaar is dat er ook op zaterdag een groots carnavalsfeest zal zijn. De capaciteit van Luxor Live is kleiner dan de On-Ganse en haar bezoekers gewend is in Musis, dus de verwachting is dat diverse avonden ruim voor carnaval al uitverkocht zijn. Voor wie wil meegaan in het feest van Prins Robert II en Jeugdprins Jip I zijn kaarten voor alle dagen te bestellen via de site www.onganse.nl.