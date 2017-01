ROC A12 lanceert excellentieprogramma Ondernemerschap met pitchwedstrijd

Velp - ROC A12 heeft ondernemerschap hoog in het vaandel staan. Om excellentie in ondernemerschap en ondernemingsbewustzijn bij mbo-studenten te stimuleren heeft ROC A12 in samenwerking met de Utrechtse Ondernemers Academie een excellentietraject toegevoegd aan het programma Ikgaondernemen. Op vrijdag 20 januari vond de kick-off van dit programma plaats met een pitchwedstrijd op het Astrum College (onderdeel van ROC A12).



Waar talenten op het gebied van onder andere sport en cultuur ruimschoots worden gestimuleerd, blijft de aandacht voor excellentie in ondernemerschap nog beperkt. En dat terwijl de economie draait op ondernemerschap en zelfs 60% van de ondernemers uit het mbo komt. "We zijn op zoek naar de nieuwe Steve Jobs, niet een nieuwe Dafne Schippers of Sven Kramer". Het excellentieprogramma van Ikgaondernemen biedt studenten met een talent voor ondernemerschap de kans om hun ambities te verwezenlijken en ondernemerschap verder te professionaliseren.



Pitchwedstrijd

Voor het excellentieprogramma waren 13 studenten geselecteerd, waarvan uiteindelijk 9 studenten een pitch hielden voor hun bedrijf. De jury, bestaande uit voorzitter van de UOA Henk Beekers, algemeen directeur ROC A12 Jannemieke Wijgergangs en ondernemer en oud-student van ROC A12 Mandy Jansen - van Weess, beoordeelden de kandidaten op presentatie, haalbaarheid van het plan, marktonderzoek en professionaliteit. Rozemarijn van Ravenswaaij won met haar pitch voor haar bedrijf Reina Therapie: therapie en coaching op het gebied van traumaverwerking met behulp van paarden.



Ikgaondernemen

Met het programma Ikgaondernemen heeft ROC A12 zich als doel gesteld ondernemingsbewustzijn in alle lagen van het onderwijs aan te brengen. Basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs worden in de onderwijsprogramma's van Ikgaondernemen nauw betrokken en zelfs doorlopende leerlijnen worden gecreëerd. Nieuw op het menu van Ikgaondernemen is dit excellentietraject: het Ikgaondernemen Bizz Talent programma waarbinnen momenteel de eerste lichting studenten klaargestoomd wordt tot kansrijke ondernemers.