Vrijwilligersvacatures van de week

Wijkwerkpalet zoekt voor de wasplaats een collega PR en communicatie én een wasvrouw of wasman

De Wasplaats is een sociale en milieuvriendelijke wasserij in Klarendal. Wij verzorgen was- en strijkdiensten voor kleine ondernemers en bewoners. In de bijbehorende winkel verkopen we allerhande wasproducten maar ook lokale kunst en huisvlijt en er is gelegenheid om een kopje koffie te drinken. De Wasplaats heeft een ontmoetingsfunctie en er worden meerdere wijkprojecten georganiseerd. Eén van onze doelstellingen is medewerkers kansen bieden om vak- en werknemersvaardigheden aan te leren die hun positie in de maatschappij kunnen verbeteren.

Zoek jij een inspirerende werkplek om je talenten in te zetten? Als medewerker PR en communicatie ga je aan de slag voor de Wasplaats en andere sociale projecten die vanuit de Wasplaats georganiseerd worden. Je houdt je bezig met het communicatieplan en bedenkt acties die onze naamsbekendheid vergroot. Daarnaast onderhoud je de website en onze social media Facebook en Instagram. We zoeken iemand met ervaring in het beheren van websites, het ontwerpen en maken van publicaties en folders én met affiniteit met de doelgroep; zelfstandig, verantwoordelijk, flexibel, gemotiveerd en enthousiast. De Wasplaats is een fijne en inspirerende werkplek. Je hebt leuke collega’s, ontmoet veel mensen en je werkzaamheden worden zéér gewaardeerd.

WijkWerkPalet zoekt een wasvrouw of wasman voor de Wasplaats

We zijn ook op zoek naar een enthousiaste, flexibele en zelfstandige wasvrouw of wasman; communicatief, klantgericht en met een hands-on mentaliteit. Daarnaast moet je goed kunnen samenwerken en affiniteit hebben met het begeleiden van vrijwilligers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het team voor de Wasplaats bestaat momenteel uit 9 medewerkers. Onze Wasbaas is het gezicht van de Wasplaats. Hij begeleidt de medewerkers om er samen voor te zorgen dat alle werkzaamheden voor de wasserij en de winkel goed verlopen. De wasvrouw of wasman die we zoeken kan hem daarin ondersteunen, is als het ware zijn rechterhand. Hij of zij is bereid om een paar dagen per week de waswinkel te bemensen en mee te rouleren op de zaterdagen. Kennis van en ervaring met wasserijen is niet nodig. De taken zijn eenvoudig aan te leren. Motivatie om een mooi en schoon product af te leveren wel.

Ben jij op zoek naar een levendige werkplek met afwisselend werk en wil je deel uit maken van een fijn team? Ben je in staat verantwoordelijkheid te nemen en vind je het leuk om mensen verder te helpen in hun ontwikkeling? Wij gaan graag met je in gesprek!

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Monita Polman, (06) 12951528 of e-mail: monitapolman@gmail.com

