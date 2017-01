Burgers' Ocean verwelkomt 37 dieren in acht soorten

Arnhem - Burgers' Zoo ontvangt o.a. mangrovekwallen, koeneusroggen, napoleonvis, luipaardhaai en grote netmurenes uit Aquatopia in Antwerpen





Koninklijke Burgers' Zoo ontvangt woensdag 18 januari 2017 in totaal 37 dieren in acht verschillende soorten van het Belgische collega-publieksaquarium Aquatopia uit Antwerpen. Het Arnhemse dierenpark kweekt al jarenlang succesvol met onder andere diverse haaien-, roggen- en koralensoorten, dus meestal vertrekken juist transporten uit Burgers' Ocean naar Europese collega-aquaria. Burgers' Zoo hoopt met de komst van de jonge luipaardhaaivrouw een succesvol kweekstel samen te kunnen stellen, aangezien in Arnhem reeds een jonge man aanwezig is. Alle dieren zijn na een quarantaineperiode achter de schermen op termijn in de Ocean te zien, met uitzondering van de mangrovekwallen die voor het nieuwbouwproject Burgers' Mangrove bestemd zijn.



37 dieren in acht soorten

In totaal komen 37 dieren in acht verschillende soorten naar Arnhem: veertien mangrovekwallen, veertien vleermuisvissen, drie koeneusroggen, een napoleonvis, een luipaardhaai, een oranjevleklipvis, twee grote netmurenes en een koningssnapper (baarsachtige). Burgers' Zoo heeft al jarenlang goed contact met zijn Belgische collega Aquatopia. Dit publieksaquarium heeft recent besloten om de deuren te sluiten en heeft contact opgenomen met enkele collega-aquaria om de dieren uit de collectie naar goede nieuwe bestemmingen te transporteren. De dieren verhuizen onder andere naar de aquaria van Zoo Antwerpen en Burgers' Zoo.



Uitgebreid wennen

Zodra de dieren in Arnhem zijn aangekomen, verblijven ze geruime tijd in quarantaine. Hier kunnen ze allereerst rustig bijkomen van het transport en gecontroleerd worden op eventuele ziektes en/of parasieten. Bovendien moeten ze stap voor stap wennen aan de Hollandse keuken: het menu wijkt in elk aquarium toch een beetje af van de het voer dat de dieren gewend waren. In Burgers' Zoo leren de haaien en roggen bovendien om voedsel aan te nemen van een voertang. Dierverzorgers voeren de grotere vissoorten in de Ocean individueel, waarbij ze precies bijhouden wat elk dier eet en bijvoorbeeld ook medicijnen kunnen toedienen via het voedsel.