Niek Graven en Steffen Olijslager voor 2e keer op rij naar nationaal kampioenschap Tuinaanleg in Den Bosch

Velp - "Het was heel spannend of ze op tijd klaar zouden zijn, het team van Groenhorst Velp heeft de afgelopen drie dagen flink moeten buffelen om het duurzame tuinontwerp aan te leggen" reageert Rick Jansen, coach van de mannen, op de verdiende eerste plaats.

In de achtentwintig uur die er stond voor de opdracht hebben de teams alle vakmanschap en kennis in moeten zetten. Ze hebben een stapelmuur gemaakt, een boot van wilgentenen, een vijvermoeras aangelegd, een graszodenbank gemaakt, en diverse beplantingen gedaan waaronder een appelboom. Steffen en Niek streden tegen o.a. de teams het Nordwin College en AOC Oost. Mede door hun vakkundige vlechtwerk hebben ze deze wedstrijd gewonnen.

Boot van wilgentenen

In Hardenberg hadden de teams hun handen vol aan een mooie opdracht, gebaseerd op bijv. de vluchtelingen die in krakkemikkige bootjes het geluk elders proberen te zoeken. Maar ook op onze eigen problematiek nl. de klimatologische veranderingen in ons land van hevige regenbuien tot en met zeespiegelstijging.

Het centrum in het ontwerp wordt gevormd door de bootvormige zodenbank. Een gevlochten wilgenframe waarop een grasrand met kruidachtige begroeiing. Een appelboom staat voor de mast en het na te jagen paradijs. De 'boot' ligt afgemeerd aan de vlonder welke als een knuppelbrug vorm is gegeven. Zijn de vluchtelingen welkom of schieten we in de verdediging en pakken de knuppel op? De stapelmuur staat voor onze verstedelijkte omgeving die, als we nog meer verharden langzaam aan zelf onder water komt te staan. Een waterelement laat het landschap al vollopen. Gelukkig komen er al scheuren in de muur en veroveren planten meer en meer terrein.

Aan de hand van deze praktijkopdracht moeten de deelnemende teams laten zien dat ze het hele proces van communicatie met de klant tot kennis van de bodem, van sortimentskennis tot plannen, samenwerken en omgaan met onverwachte uitdagingen aan kunnen. Een vakkundige jury beoordeelt deze vaardigheden en de aangelegde tuin als resultaat van de wedstrijd.

Kwalificatieronden Nationale Wedstrijd Tuinaanleg

Op vier plaatsen in het land, namelijk Hardenberg, Breda, Houten en Nijmegen, nemen teams van jonge leerling-hoveniers het tegen elkaar op om een deelnameplaats te veroveren voor de nationale finale tijdens TuinIdee in Den Bosch. Tijdens de Nationale Wedstrijd Tuinaanleg worden de talenten van leerling-hoveniers in de leeftijd tot en met 22 jaar op de proef gesteld. Bovendien vormen de wedstrijden een stimulans voor de deelnemers, medeleerlingen en schoolleiders om hoog in te zetten op vakmanschap.

De winnende teams uit deze kwalificatieronden zullen tijdens de beurs TuinIdee, die plaatsvindt van 16 februari tot en met 19 februari 2017 in Den Bosch, strijden om de nationale titel. Aan de vier kwalificatieronden nemen in totaal 17 teams van elk twee leerlinghoveniers deel. De vier beste teams vanuit deze kwalificatieronden worden uitgezonden naar de nationale wedstrijd. Het winnende team op TuinIdee mag zich een jaar lang Nederlands kampioen tuinaanleg noemen. Het winnende team gaat de Nederlandse eer verdedigen tijdens de WorldSkills van 14 tot en met 17 oktober 2017 in Abu Dhabi.