Les in afval scheiden, jong geleerd is oud gedaan

Westervoort - In december 2016 en januari 2017 kregen/krijgen basisschoolleerlingen in Westervoort een gastles van NME Liemers over afval scheiden. De gemeente Westervoort draait sinds begin 2016 het project "Westervoort (zwerf)afval vrij". Sportverenigingen en scholen in Westervoort zamelen plastic flesjes, blikjes en drinkpakjes apart in. Ook houden zij de eigen locatie en de omgeving zwerfafvalvrij. Scholen doen dit in samenwerking met de afvalcoach van de gemeente.

De gemeente Westervoort wil op verschillende manieren laten zien dat afval scheiden en recycling belangrijk is: afval is geen "wegwerpproduct", maar grondstof én energie. Door optimale afvalscheiding wil de gemeente de hoeveelheid restafval bij huishoudens aanzienlijk verminderen.

En via deze gastles leren kinderen al op jonge leeftijd waarom afval scheiden belangrijk is.



Gastles

De leerlingen leren meer over welke afvalstromen er eigenlijk allemaal zijn en waarom afval scheiden zo belangrijk is. De 'vrolijke vuilnisman' duikt bijvoorbeeld letterlijk de prullenbak in en daagt de leerlingen uit het afval juist te scheiden. Ook leren ze wat de gevolgen zijn als je een plastic zakje op straat gooit.



Het project

Het project "Westervoort (zwerf)afval vrij" moet ervoor zorgen dat de inwoners van Westervoort niet alleen thuis afval scheiden, maar ook bij o.a. de sportvereniging en op school. Het doel van het project is dat het steeds verder wordt uitgerold en andere organisaties/verenigingen ook aanhaken.

Door de gescheiden inzameling van de plastic flesjes, blikjes en drinkpakjes besparen de verenigingen en scholen op de kosten voor het restafval. De deelnemende partijen krijgen bovendien van de gemeente nieuwe afvalbakken, knijpers, spandoeken en ander pr-materiaal.



Westervoort heeft al flinke stappen gezet in het verminderen van het huishoudelijk restafval. Bovendien is er vanuit de gemeente aandacht voor afval scheiden en zijn er regelmatig acties en projecten die bijdragen aan een schoon Westervoort. Deze pilot is een vervolgstap. En deze lessen over afval scheiden zijn daar een onderdeel van. De lessen zijn mogelijk gemaakt door een vergoeding die de gemeente Westervoort ontving van Sympany, voor het inzamelen van textiel.



Nieuws over de pilot Westervoort (zwerf)afval vrij verschijnt onder andere op https://westervoort.supportervanschoon.nl.