Openluchtzwembad Klarenbeek extra weken open

Arnhem - Openluchtzwembad Klarenbeek heeft direct bij de start van het jaar 2017 goed nieuws. Anders dan in andere jaren zal het bad niet geopend zijn van begin mei tot en met eind augustus maar eerder open gaan en later sluiten. De eerste zwemdag is zaterdag 22 april, de laatste dag is zondag 17 september. Dankzij een aantal energiebesparende maatregelen is het mogelijk ook in het voor- en naseizoen de gasten de mogelijkheid te beiden in het verwarmde water te zwemmen zonder dat dit heel veel extra energiekosten met zich brengt.



De vaste gasten hebben de afgelopen jaren diverse keren verzocht het bad langer open te houden. Manager Jan van Olmen: "Wij begrijpen de wens van onze gasten en wij hebben er alles aan gedaan het verzoek te realiseren." Enkele jaren geleden is al een badafdekking gerealiseerd, de komende weken zal een nieuwe zeer energiezuinige ketel worden geïnstalleerd waardoor er flink minder gas zal worden verbruikt. Zwembad Klarenbeek wil een duurzaam bad zijn. Als de zon goed meewerkt, zal het financieel allemaal meevallen, want de ketel werkt ook op zonne-energie. Ook de douches zijn vernieuwd zodat gasten voor en na het bad van een warme douche gebruik kunnen maken. "We begrijpen dat de mensen bijna niet meer kunnen wachten" aldus Jan van Olmen. Voor degenen die nu al heel nieuwsgierig zijn geworden: alle informatie over prijzen en openingstijden staan vanaf heden op de website: http://www.zwembadklarenbeek.nl/