Vrijwilligersvacature van de week

Arnhem - Buitenactiviteiten met ouderen op Hoeve Klein Mariëndaal

Ben jij graag buiten in de natuur en weet jij ouderen te activeren vanuit jouw interesse en passie voor één of meerdere activiteiten? Dan maken wij graag kennis met jou.

Vanuit het voorhuis van de hoeve op het prachtige landgoed Mariëndaal, begeleiden een beroepskracht en een vrijwilliger maximaal 7 ouderen met beginnende dementie. De activiteiten die we bieden vinden zoveel mogelijk buiten plaats in het groen. De natuur is onze inspiratiebron. De activiteiten bestaan uit: bewegen (wandelen, taichi, jeu de boules); tuinieren (harken, schoffelen, zaaien, oogsten, bloemen plukken); koken (met groenten van het seizoen voor de lunch); kunstzinnige activiteiten (tekenen, schilderen, muziek maken, luisteren en zang). De ochtend is van 09.30 tot 13.30 uur incl. gezamenlijke lunch in de theeschenkerij en bij mooi weer op ons eigen terras. Je werkt mee in een kleine groep met max. 7 deelnemers. Je werkt samen met een beroepskracht. Het buitenleven staat voorop en is gezond makend. Je begeleidt deelnemers met de activiteit waar jij expertise in hebt. Liefst 2 dagdelen (ochtenden), 1 ochtend kan ook. Vooral voor de vrijdagochtend zijn we op zoek naar extra hulp.

Lieke Camerik, (06) 40422329 of liekecamerik@gmail.com hoort graag van je.

