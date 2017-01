Schoon drinkwater met hulp van Arnhemse Stichting

Arnhem - In november van werd er een berichtje geplaatst over de kleine Arnhemse stichting ASL (Ayubowan Sri Lanka) en het dorp Ellawewa. Dit dorp met ongeveer 1000 inwoners had geen schoon drinkwater tot zijn beschikking. De inwoners werden ziek door de vervuiling en er stierven zelfs mensen.

De stichting heeft deze hulpvraag opgepakt om te kijken of ze het voor elkaar konden krijgen om dit dorp te voorzien van schoon drinkwater. En ja, het is gelukt. Begin november hebben zich een aantal donateurs gemeld die het benodigde bedrag beschikbaar hebben gesteld. Hieronder ook lezers van de Arnhemse Koerier.

Er is direct begonnen met de bouw van de installatie met hulp van lokale loonwerkers en onder het toeziend oog van een centraal contactpersoon in Sri Lanka, meneer Nalin Priyardarsana.

Dagelijks ontving men updates over de bouw, het keuren van de installatie en de testrapporten. En al op 26 november kon de installatie, in het bijzijn van Jeannette Otemann van de stichting, geopend worden onder grote belangstelling. Wat fijn dat dat, met hulp van de lezers, ook gelukt is.

Eind oktober is Jeannette teruggekeerd in Nederland en inmiddels is de stichting weer druk bezig om allerlei hulpvragen te kunnen realiseren. In mei gaat Jeannette weer naar Sri Lanka, dat wordt dan alweer de tiende reis die zij maakt. Hopelijk lukt het dan ook weer om veel mensen te kunnen helpen aan hulpmiddelen zoals rolstoelen, krukken, looprekken.

Men is nog op zoek naar (nieuw of tweede hands) gehoortoestellen. Heeft u er eentje liggen, neem dan contact met de stichting op. Zij krijgen een goed tweede leven in Sri Lanka !