Borstkanker, je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn

Velp - Vanaf 30 januari kunnen vrouwen uit Velp in de leeftijd van 50 t/m 75 jaar weer meedoen aan het tweejaarlijks bevolkingsonderzoek borstkanker. Zij kunnen daarvoor terecht in het borstonderzoekscentrum die op het evenemententerrein Oranjeplein staat. Door het bevolkingsonderzoek kan borstkanker in een vroeg stadium ontdekt worden. Dit verhoogt de kans op genezing. Bovendien is vaker een borstsparende operatie mogelijk.

Bevolkingsonderzoek

Alle vrouwen in de leeftijd van 50 t/m 75 jaar ontvangen eens per twee jaar een schriftelijke uitnodiging van Bevolkingsonderzoek Oost om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek.

Het onderzoek bestaat uit het maken van röntgenfoto's van beide borsten. De foto's worden gemaakt door speciaal opgeleide radiodiagnostische laboranten. Er wordt gebruik gemaakt van moderne apparatuur, waardoor de stralingsbelasting minimaal is. Deelnemers ontvangen binnen twee weken een schriftelijke uitslag. Deelname aan het onderzoek is gratis en vrijwillig.

Veel voorkomende vorm van kanker

Borstkanker is een van de meest voorkomende vormen van kanker in Nederland. Eén op de acht vrouwen in Nederland krijgt borstkanker. De kans op genezing wordt met name bepaald door het stadium van de ziekte op het moment van ontdekking. Vroege ontdekking verhoogt de kans op genezing en er is vaker een borstsparende operatie mogelijk.

Het bevolkingsonderzoek is een momentopname en geeft geen volledige garantie. Bij klachten wordt dan ook geadviseerd direct contact op te nemen met de huisarts.

Resultaten vorige ronde

In de vorige ronde liet 77,00% van de uitgenodigde vrouwen zich onderzoeken. Bij 2,17% van de vrouwen uit de gemeente Rheden was nader onderzoek nodig. Zij werden doorverwezen naar de mammapoli in het ziekenhuis.

Bevolkingsonderzoek Oost streeft er naar om alle vrouwen binnen haar regio in de onderzoekcentra het bevolkingsonderzoek borstkanker aan te bieden. De onderzoekscentra zijn in de meeste gevallen toegankelijk voor mindervalide cliënten. Heeft u een uitnodiging gekregen voor het Bevolkingsonderzoek borstkanker en bent u rolstoelafhankelijk of slecht ter been, neem dan contact op met de afdeling planning van Bevolkingsonderzoek Oost telefoonnummer ( 088) 11 88 390.

Meer informatie

Meer informatie over het bevolkingsonderzoek borstkanker kunt u vinden op www.bevolkingsonderzoekoost.nl. U kunt ook bellen met de informatielijn van Bevolkingsonderzoek Oost, telefoon (088) 11 86 200, op werkdagen bereikbaar van 09.00 uur tot 17.00 uur.