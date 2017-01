Arnhemse ondernemers dragen stichting warm hart toe

Arnhem - Mensen een gezellige avond vol mooie prijzen bezorgen en tegelijk geld ophalen voor iemand die hard tegen MS strijdt. Drie zusjes komen in actie voor Yvonne Span Barendsen, eigenaresse van restaurant Wirtshaus in Elten, die zes maanden geleden gediagnosticeerd werd met een agressieve vorm van deze ziekte.



Dokters in Nederland kunnen haar geen oplossing bieden, maar een gespecialiseerde kliniek in Mexico kan door middel van stamceltherapie de kans voor Yvonne om lang van het leven te kunnen genieten aanzienlijk verhogen. Stamceltherapie is al voor tienduizenden mensen met diverse vormen van kanker een levensreddende behandeling geweest. Het onderzoek naar stamceltherapie voor de behandeling van MS is nog in volle gang en wordt op zijn vroegst pas in 2024 in Nederland beschikbaar. De behandeling in het buitenland wordt door de zorgverzekeraars nog niet erkent en dus staat Yvonne voor een som van € 80.000,- om deze wens werkelijkheid te maken. Zij riep de stichting Yv vs MS in het leven in de hoop het geld door middel van donaties en evenementen op te kunnen halen.

De drie Arnhemse zusjes Kelly, Chloë en Kirstie Hübner (die 2 jaar bij Wirtshaus werkte) kwamen met het initiatief om een hilarische Alpenbälle BINGO te organiseren, waarvan de opbrengsten geheel naar de stichting van Yvonne gaan. "De Hübner zusjes houden van het leven, kun je wel zeggen. En wij gunnen dit mooie leven aan iedereen, maar vooral aan Yv die er zelf al zo positief instaat." lees je terug op het evenement dat zij op Facebook hebben aangemaakt voor de bingo. Ze sloegen de handen ineen en kregen een bijzonder aantal vrijgevige ondernemers zover om bijzonder luxe prijzen beschikbaar te stellen. "De avond dat wij het bedachten, zijn we direct contact gaan leggen met ons netwerk. Voor we het wisten hadden we in één avond bijna de hele bingo al georganiseerd." Tot de gulle gevers behoren voornamelijk ondernemers uit Arnhem en directe omgeving. Zo is er een cadeaubon van lingeriewinkel Intimici, een designer windlicht van interieurbedrijf Iccoon, een dinerbon van Restaurant De Klomp, een uitgebreid luxe huidverzorgingspakket van Strakkebek, een hotelovernachting voor twee bij Boutique Hotel Chambre Beau en nog veel meer te winnen. Ook de veelgeboekte Arnhemse DJ Rob van DJ2.nl hoefde niet lang na te denken over zijn bijdrage en zei vrijwel direct toe voor een goede feestsfeer te verzorgen. De bingo is pas over een maand, maar nu al een doorslaand succes: "Overal waar we komen, hebben mensen het over de bingo. We hadden natuurlijk wel de stille hoop dat het zou aanslaan, maar het aantal aanmeldingen is overweldigend. Zoveel ondernemers dragen de stichting een warm hart toe, dat we inmiddels zelfs meer prijzen hebben dan bingo rondes. Dus daar gaan we nog iets leuks voor verzinnen" vertelt één van de zusjes.

De Alpenbälle BINGO wordt georganiseerd op 24 februari 2017 in Wirtshaus, Elten (DE) en start om 21:00 uur. Entree voor de avond kost € 50,00 waar een bingoboekje voor 10 rondes, onbeperkt drinken bij in zit begrepen en er wordt rondgegaan met hapjes. Een extra bingoboekje kost € 25,00. Voor wie niet naar de bingo kan komen, maar wel graag wil helpen kan je via de website yvvsms.nl ook doneren.