Claudia de Breij nieuw gezicht vernieuwing Het Dorp

Arnhem - Woensdag 25 januari Mies Bouwman samen met Claudia de Breij en staatssecretaris Martin van Rijn in Het Dorp om te zien hoe mensen met een beperking gebruikmaken van nieuwe technologieën in de zorg. Claudia de Breij is het nieuwe gezicht van de vernieuwing van Het Dorp. Dat maakte Mies Bouwman woensdagochtend in het NOS Radio 1 Journaal bekend. De Breij gaat aandacht vragen voor de inzet van nieuwe technologieën waarmee mensen met een beperking meer grip op hun leven krijgen. Van Rijn tekent samen met Bouwman en de Breij de eerste Health Deal in de langdurige zorg.