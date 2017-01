Enthousiaste vormgever gezocht

Arnhem - Vind jij het leuk om voor een oudere de aangeleverde tekst met de foto's te ontwerpen en vorm te geven tot een uniek levensboek? Dan is dit jouw vrijwilligers job!

In het project Levensboeken van SWOA worden door vrijwilligers (schrijvers) opgetekende levensverhalen van ouderen (vertellers) bewerkt tot een levensboek. Alle herinneringen en verhalen vormen samen een zo compleet mogelijke biografie van de verteller. Het eindproduct van intensief contact tussen verteller en schrijver wordt vormgegeven in een mooi boek.

Ben jij proactief en creatief? Kun je goed zelfstandig werken? Weet je goed sfeer in een ontwerp te vertalen? Heb je ervaring met software van bijvoorbeeld Indesign of Word, Pages? Je ontwerpt de geschreven tekst, bijbehorende foto's en andere documenten aan de hand van de wensen van de verteller, waardoor je in nauw contact staat met de schrijver. Jij bent verantwoordelijk voor de beeldbewerking en de drukbegeleiding.

Pak jij deze uitdagende kans om ervaring op te doen, contacten te leggen of na pensionering met het vak bezig te blijven? Neem dan contact op met Jos van de Kamp, 0611457000, of via levensboeken@swoa.nl

Informatie over andere vacatures

Op www.vrijwilligerscentralearnhem.nl. vindt u o.a. een vacaturebank met een overzicht van de vacatures in Arnhem en omgeving.

Persoonlijk advies: U kunt een afspraak maken met één van de medewerkers van de vrijwilligerscentrale. Bel naar (026) 44 22 833 of stuur een e-mail naar info@vrijwilligerscentralearnhem.nl

Vrijwilligerscentrale Arnhem, voor al uw vragen over vrijwilligerswerk