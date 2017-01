Wandelclub brengt ouderen met dementie samen

Arnhem - Ouderen met dementie bij elkaar brengen rond een gezamenlijke interesse. Dat is het uitgangspunt van een spontane samenwerking tussen twee Arnhemse organisaties in zorg en welzijn. Vorige week startte 'De Wandelclub' in Elden, bestaande uit bewoners van zorgvilla Oosterveld (onderdeel van Stepping Stones Home & Care) en deelnemers van FIER dagbesteding op maat (SWOA). Vergezeld door vrijwilligers van de zorgvilla en SWOA, maakt het gezelschap wekelijks op dinsdagochtend een actieve wandeling. Een laagdrempelige manier om ouderen met elkaar in contact te brengen en actief hun welzijn en welbevinden te verbeteren.

Het startpunt van de wandelclub – Villa Oosterveld - ligt in Elden, vlakbij het dorpscentrum en twee groene stadsparken. Vrijwilligers van de zorgvilla, vergezeld door huishond Max, maken vaker wandelingen met bewoners. Anja van den Broek, locatiecoördinator Villa Oosterveld: 'Het initiatief sluit goed aan bij ons activiteitenprogramma waarin bewegen en buiten zijn een belangrijke plek innemen 'We zijn hier blij mee en hopen dat de belangstelling snel zal groeien.' Alhoewel de Wandelclub nu uitsluitend bestaat uit ouderen met dementie moedigt SWOA alle deelnemers van de dagbesteding aan om mee te wandelen. Mina Yacoub, seniorenadviseur SWOA: 'FIER dagbesteding op maat kijkt naar de persoonlijke interesses en talenten van de deelnemers en speelt hier op in. Deze wandelclub is een mooi begin van onze samenwerking.'

Belang van bewegen

Volgens de NNGB (Nederlandse Norm Gezond Bewegen) beweegt een groot deel van de ouderen onvoldoende. Dit terwijl dagelijks een half uur bewegen – niet alleen voor ouderen – een must is. Het stimuleert de bloedsomloop en daarmee ook de hersenen. Erik Scherder, Neuropsycholoog, promoot bewegen en toonde met onderzoek aan dat een gestructureerd bewegingsprogramma (motorische) onrust bij mensen vermindert. Mede om deze reden heeft het thema 'Bewegen voor ouderen' een belangrijke plaats gekregen binnen het activiteitenprogramma van Stepping Stones Home & Care en SWOA.



Stepping Stones Home & Care

Villa Oosterveld is een van de zorgvilla's van Stepping Stones Home & Care. Onze zorgvilla's zijn gevestigd in Gelderland en Utrecht. Stepping Stones richt zich op mensen met dementie en een complexe zorgvraag die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Onze bewoners bieden wij een sfeervolle, kleinschalige woonomgeving met 24-uurs professionele zorg. Wij zijn gespecialiseerd in ouderen met geheugenproblemen zoals dementie (waaronder Alzheimer). Binnen onze zorgvisie neemt het activeren van lichaam en geest bij onze bewoners een belangrijke plek in.

Meer informatie: www.steppingstones.nl

SWOA

Wel zijn is lekker in je vel zitten. Doen wat je leuk vindt geeft energie en balans in je leven. SWOA stimuleert mensen te ontdekken wat ze nog wél kunnen en hun talenten te gebruiken. Zelf zoveel mogelijk uit het leven halen. Dát is waar SWOA voor staat.

Mensen kloppen om verschillende redenen bij SWOA aan. Minder alleen zijn, meer bewegen, andere mensen leren kennen, naar buiten kunnen, uitstapjes maken, zich nuttig maken voor de samenleving, creatief bezig zijn en meer in evenwicht komen. www.swoa.nl