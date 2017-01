Manuel Venderbos geeft les aan groep 8-leerlingen

Arnhem - Op 17 januari organiseerde Scholengemeenschap Guido uit Arnhem het juniorcollege met een speciale workshop met Galileo-presentator Manuel Venderbos. Het juniorcollege is bedoeld voor leerlingen uit groep 8 van de basisscholen uit Arnhem en omgeving.

"Onze wereld vraagt steeds meer en in een hoger tempo om nieuwe oplossingen voor nieuwe vraagstukken. Bij Guido creëren we kennis door nieuwe problemen te onderzoeken. Want Guido doet meer dan leerlingen opleiden richting een diploma. We willen leerlingen voorbereiden op de maatschappij van de toekomst. En omdat de wereld snel verandert, moet je goed met die veranderingen om kunnen gaan. Je moet daarvoor onderzoekend, flexibel en creatief zijn: nu en later", zegt bestuurder Kees Koelewijn van Guido. "Door de workshops willen we leerlingen van groep 8 laten ervaren wat voor fascinerende dingen je kunt leren en bereiken door nieuwsgierig en inventief te zijn. Daarom zijn we zo blij met de komst van Manuel Venderbos. In het programma Galileo onderzoekt hij met uitdagende proeven en experimenten uiteenlopende vragen."

Leerlingen ontvingen certificaat

De groep 8-leerlingen deden tijdens het juniorcollege leuke opdrachten tijdens de interessante workshops, die in gaan op ontdekkend leren. Daarnaast volgden de leerlingen een speciale workshop van Manuel Venderbos. Na de workshop van Manuel Venderbos ontvingen de deelnemende leerlingen een origineel 'Guido ontdekt'-certificaat.