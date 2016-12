Leerlingen Groenhorst Velp planten bollen bij buurtbewoners

VELP - Vmboleerlingen uit klas 3 van Groenhorst planten onder leiding van docent Groen, Bert Hooge Venterink, bloembollen in de tuin van buurtbewoners.

Als buurtbewoners het willen, kunnen ze een vrije gift doen. Deze giften komen ten goede aan de voedselbank.

Bloeiende bollen

Het project gaat als volgt: De leerlingen bellen aan bij buurtbewoners en maken mondeling een afspraak met een buurtbewoner als zij het leuk vinden dat er door hen gratis bloembollen worden gepoot in de tuin of in een bloembak.

De school heeft de bloembollen aangeschaft en het kost de bewoners verder niets. De bloembollen worden dan dezelfde dag nog gepoot. Volgend voorjaar kunnen de buurtbewoners dan genieten van 20 vrolijk, bloeiende bollen.

Leren communiceren

"Met deze lesactiviteit oefenen leerlingen in het (nog) beter worden in het mondeling omgaan met klanten", aldus Bert Hooge Venterink.