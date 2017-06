Groei&Bloei Arnhem e.o. organiseert op zondag 11 juni van 11.00 tot 17.00 uur de jaarlijkse 'Open Tuinen' dag in Arnhem-Noord en Velp

ARNHEM/VELP - Wilt u graag eens rondkijken in tuinen in uw omgeving? Tijdens deze Open Tuinen dag kunnen bezoekers tal van ideeën opdoen in tuinen - groot en klein - van echte tuinliefhebbers. Ontdek mooie en bijzondere bloemen- en plantencombinaties of wandel door origineel ontworpen tuinen en bekijk allerlei materialen en toepassingen.

Het is een mooie gelegenheid om andere tuinliefhebbers te ontmoeten, tips uit te wisselen en vernieuwende ideeën op te doen voor de eigen tuin.

Tuinen

Er is een gevarieerd aanbod van deelnemende tuinen: Bakenbergseweg 178 Arnhem Van Heemstralaan 92 Arnhem Apolstraat 6 Arnhem Bakenbergseweg 20 Arnhem Arnhems Labyrint : dit is in het park aan het begin van de Bakenbergseweg, daarna de Amsterdamseweg oversteken. De Steile Tuin van Sonsbeek, Zijpendaalseweg Arnhem Jansbuitensingel 17-1 Arnhem Tromplaan 12 Velp De Ruijterlaan 25 Velp Piet Heinlaan 16 Velp Stalen Enk 17 Velp Beekhuizenseweg 22 Velp Van Tienhovenlaan 15 Velp Op de website vindt u alle verdere informatie omtrent bovengenoemde tuinen. Ga naar : https://arnhem.groei.nl/index.php?id=88004 www.arnhem.groei.nl