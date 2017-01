Picasso-project in Ons Raadhuis Velp

Velp - Picasso was een groot kunstenaar: origineel, creatief, oorspronkelijk en productief. Afgelopen donderdag 26 januari startte de acht weken durende tv-serie ‘Krabbé zoekt Picasso’ waarin de acteur en schilder de levenswandel van Pablo Picasso volgt (elke donderdag 20.25 uur NPO2). Behalve kijken naar het leven en werk van Picasso willen wij er mee aan het werk. Daarom start Ons Raadhuis met een Picasso-project.

Het Picasso-project begint op dinsdag 31 januari met een lezing over Picasso door Clim Wijnands (13.30 – 15.00 uur). Clim is masterstudent kunstgeschiedenis aan de Universiteit Nijmegen. Hij geeft regelmatig lezingen over kunst in Ons Raadhuis. In de acht weken na de lezing staan schilderen, boetseren, creatief kleuren en collages maken in het teken van Picasso. U kunt zelf een kunstwerk gaan maken dat geïnspireerd is op een van zijn vele scheppingen.

• Vanaf maandag 6 februari 13.30 – 15.00 uur Schilderen; zelfportretten geïnspireerd op werk van Picasso, Katja de Soeten

• Vanaf maandag 6 februari 13.30 – 15.00 uur Creatief Kleuren naar werk van Picasso, Angelique Krijnen

• Vanaf dinsdag 7 februari 13.30 – 15.00 uur Boetseren; keramiek volgens Picasso, Thea Verhoef of Hilde de Boer

• Vanaf dinsdag 7 februari 13.30 – 15.00 uur, Collages maken geïnspireerd op Picasso-collages, Angelique Krijnen (8 weken)

De afleveringen van de TV-serie kun je op elk gewenst moment afspelen. Maar de Picasso-lesuren in Ons Raadhuis zijn er maar één keer. Kom dan ook kijken als het u aanspreekt. U mag elke les een keer gratis uitproberen.

Daarna kosten 1 strip (2,50) per keer. Geef op via info@stichtinghetraadhuis.nl of bel 026-8449140. Ons Raadhuis Nieuwstraat 1 6881 SK Velp. Ons Raadhuis is een ontmoetings- en activiteitencentrum voor 55+.