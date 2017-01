Nationale Voorleesdagen met gratis activiteiten in de Bibliotheek Arnhem

De Nationale Voorleesdagen 2017 zijn van woensdag 25 januari t/m zaterdag 4 februari. Tijdens deze dagen wordt het voorlezen aan jonge kinderen in het zonnetje gezet. Er wordt traditiegetrouw afgetrapt met het Voorleesontbijt.

Nationaal Voorleesontbijt

Kom met je peuter of kleuter op woensdag 25 januari gezellig ontbijten in een van de vestigingen van de Bibliotheek Arnhem. Het Voorleesontbijt start om 09.30 uur.

Ouders, grootouders of verzorgers, iedereen is welkom.

Voorstelling Bang Mannetje

Manuela Verbeek en Barbara Merlijn verzorgen een muzikale interactieve voorstelling voor peuters en kleuters. De voorstelling is geïnspireerd op het prentenboek 'Bang Mannetje' van Mathilde Stein en Mies van Hout. De voorstelling is te bewonderen op 27 januari om 10.30 uur in de Bibliotheek Kronenburg, 28 januari om 11.30 uur in de Bibliotheek Presikhaaf en 3 februari om 11.00 uur in de Bibliotheek Rozet.

Voorlees special: De kleine walvis

Tijdens het gebruikelijke voorleesuurtje wordt het boek ‘De kleine Walvis’ voorgelezen. De kleine walvis, geschreven en geïllustreerd door Benji Davies, is verkozen tot Prentenboek van het Jaar 2017. Het boek wordt voorgelezen op 27 januari om15.30 uur in de Bibliotheek Rozet en Kronenburg en op woensdag 1 februari om 15.30 uur in de Bibliotheek Presikhaaf. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.

Ga voor meer informatie en om in te schrijven voor deze gratis activiteiten naar: www.bibliotheekarnhem.nl/voorleesdagen