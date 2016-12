Museum Arnhem trekt ruim 61.000 bezoekers

ARNHEM - Museum Arnhem sluit 2016 jaar succesvol af met ruim 61.000 bezoekers. Voor het tweede achtereenvolgende jaar is de doelstelling op het gebied van bezoekersaantallen overtroffen.

Hoogtepunt van 2016 was de besluitvorming omtrent de uitbreiding en vernieuwing. Uit vijf ontwerpvisies van gerenommeerde architectenbureaus werd Benthem Crouwel Architects uit Amsterdam gekozen om het ontwerp te maken. Hiermee begint een nieuwe fase voor het museum en wordt verder gebouwd aan de toekomst.

Groeiend aantal bezoekers

De afgelopen twee jaar ontving Museum Arnhem een groeiend aantal bezoekers. Met meer dan 61.000 bezoekers in 2015 én 2016 is de doelstelling van 55.000 ruim behaald. Museum Arnhem heeft ook een sterke educatieve traditie, wat zorgde voor meer bezoek van scholen, leerlingen en workshopdeelnemers dan ooit. In 2016 brachten totaal ruim 12.500 educatie deelnemers een bezoek aan het museum.

Hoogtepunten

Museum Arnhem is in 2016 verschillende (internationale) samenwerkingen aangegaan en presenteerde verschillende publiekstrekkers. Enkele hoogtepunten: met me Collectors Room Berlin presenteerde het museum Queensize en toonde het werk van internationale vrouwelijke kunstenaars. Samen met Stichting Sonsbeek International blikt Museum Arnhem positief terug op SONSBEEK '16 die met open armen ontvangen werd op de drie locaties: park Sonsbeek, binnenstad Arnhem en Museum Arnhem. Onder de titel What we have overlooked reisde de collectie hedendaagse kunst in de zomer naar Framer Framed in Amsterdam.

Andere publiekstrekkers in 2016 waren Dick Ket en de overzichtstentoonstelling van modeontwerper Bas Kosters die voor een groot aantal bezoekers in de zomerperiode zorgde. Dit jaar voegde Museum Arnhem de installatie Waiting van Erwin Olaf aan zijn collectie toe en samen met Stedelijk Museum Amsterdam werd de installatie In Pursuit of Bling van Otobong Nkanga aangekocht. Het museum kreeg een omvangrijke fotocollectie geschonken met werk van o.a. Ed van der Elsken en Koos Breukel.

Nieuwbouw

Het college van burgemeester en wethouders heeft in januari ingestemd met de plannen voor de uitbreiding en vernieuwing. Uit 41 inzendingen van grote namen is uit de shortlist van 5 architectenbureaus op 27 juni 2016 Benthem Crouwel Architects unaniem gekozen. Het gerenommeerde bureau is onder andere bekend van nieuwe ontwerpen voor Het Stedelijk Museum Amsterdam, Museum De Pont in Tilburg en Rotterdam Centraal Station. Achter de schermen wordt momenteel hard gewerkt om de visie te vertalen naar een definitief ontwerp. Met de bouw zal eind 2017 begonnen worden. Tot die tijd heeft Museum Arnhem een volledig programma. Na de verbouwing opent Museum Arnhem eind 2019 zijn deuren voor het publiek.

Zichtbaarheid

Een vernieuwde website en meer online bezoek op Facebook en Twitter zorgden ervoor dat online zichtbaarheid en bezoekersaantallen zijn toegenomen. Daarnaast is een samenwerking aangegaan met het online platform ARTtube, waarop video's van toonaangevende musea en kunstinstellingen in Nederland en België te zien zijn. In de traditionele media was het aantal uitingen en publicaties in 2016 eveneens groot.

Tentoonstellingsprogramma 2017

De tentoonstelling Millennials (t/m 27 januari 2017) presenteert werk van kunstenaars uit de Y-generatie. Met Peter Alma (t/m 19 maart 2017) en Stijlloos (18 februari t/m 7 mei 2017) viert Museum Arnhem het 100-jarig bestaan van De Stijl en is het onderdeel van het themajaar 'Van Mondriaan tot Dutch Design'. Van Art Nouveau tot Art Deco (18 maart t/m 11 juni 2017) presenteert elegant sier- en gebruiksaardewerk. Samen met Stedelijk Museum Schiedam presenteert Museum Arnhem een duo-tentoonstelling over Pierre Janssen (vanaf 8 april 2017). Met ontwerpersduo Ravage (vanaf 2 juni) presenteert het museum zijn jaarlijkse modetentoonstelling. Op het Gelders Balkon biedt Museum Arnhem in 2017 wederom een podium aan Gelderse kunstenaars met achtereenvolgens Casper Verborg, Merlijne Marell, Mohan Dehne en Roos Meerman.