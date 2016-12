Introdans danst ode aan 85-jarige meesterchoreograaf Hans van Manen

ARNHEM - Met de familievoorstelling Hoera voor Hans, bestaande uit drie toppers uit Van Manens oeuvre, brengt Introdans hulde aan de meesterchoreograaf die in juli 2017 85 jaar wordt. De voorstelling gaat op zaterdag 21 januari 2017 in première en toert vervolgens door Nederland en Duitsland.

Voor volwassenen en kinderen

Introdans onderhoudt al jaren een innige relatie met Nederlands grootste choreograaf, Hans van Manen. Sinds 1995 heeft het gezelschap meer dan twintig van zijn werken op het repertoire genomen.

Vrijwel zonder uitzondering zijn deze balletten oorspronkelijk voor een volwassen publiek gemaakt, maar jonge kijkers blijken er evenzeer gefascineerd door te worden. Introdans vindt dat ook zíj dans van topkwaliteit verdienen en, zoals de maestro zelf altijd zegt: je moet hun smaak en intelligentie beslist niet onderschatten.

Programma

Squares is een 'vroege' Van Manen. Het uit 1969 daterende ballet geldt inmiddels als een van de klassiekers van de Nederlandse dans, maar het is tegelijkertijd een toonbeeld van hedendaagse abstractie. Binnen de beperkingen van een vierkant dansoppervlak – én mogelijkheden – van dit decor speelt Van Manen een verbluffend spel van ruimte, licht, kleur en sobere bewegingen, dat bij elke uitvoering weer veel 'ooohs' en 'aaahs' ontlokt.

Ook voor In and Out heeft Van Manen zich laten inspireren door de beperking. Het decor van deze – volgens de danspers – 'regelrechte voltreffer' bestaat uit drie kasten, waarin en waaruit twaalf dansers voortdurend verdwijnen en verschijnen.

Taartlagen

Black Cake, de feestelijke uitsmijter van Hoera voor Hans, is een première voor Introdans (het gezelschap danste eerder al wel een duet uit het ballet). Van Manen creëerde deze verrukkelijke 'verjaardagstaart' in 1989 voor het dertigjarig jubileum van het Nederlands Dans Theater, maar in plaats van zoete, roze patisserie te serveren, bereidde hij een luchtig, zwart baksel, geparfumeerd met een laagje sarcasme en overgoten met champagne.

In vijf 'taartlagen' schetst hij een uiterst treffend en vermakelijk beeld van 'een chic feest, bezocht door chique mensen die al gauw niet meer zo chic blijken te zijn'.